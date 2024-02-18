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В Дагестане простились с погибшим на СВО выпускником Рязанского училища ВДВ
Похороны прошли в селе Хлют Рутульского района.

В Дагестане простились с погибшим на СВО выпускником Рязанского училища ВДВ Магомедали Магомеджановым. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале в субботу, 17 февраля.

Похороны прошли в селе Хлют Рутульского района.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — написал глава республики.

По словам Меликова, мужчина служил командиром 77 отдельной бригады в 177 отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, которой указом президента России Путина присвоено наименование «гвардейской».

Ранее стало известно, что в Севастополе от потери крови после ранения умер выпускник рязанского училища ВДВ.