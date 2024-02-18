Умерла турецкая актриса из сериала «Королек — птичка певчая»

Женщине был 81 год.

Умерла турецкая актриса из сериала «Королек — птичка певчая» Лютфие Думрул. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Haberturk.

Женщине был 81 год.

«Севда Фердаг, настоящее имя которой Лютфие Думрул, умерла утром [вчера] в своем доме в Джихангире. Фердаг, которой был 81 год, долгое время боролась с болезнями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что похороны состоялись на кладбище Куручешме.

Российским телезрителям актриса запомнилась из-за роли в мелодраме «Королек — птичка певчая».

Фото: РИА Новости