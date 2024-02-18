Умерла турецкая актриса из сериала «Королек — птичка певчая»
Женщине был 81 год.
Умерла турецкая актриса из сериала «Королек — птичка певчая» Лютфие Думрул. Об этом
Женщине был 81 год.
«Севда Фердаг, настоящее имя которой Лютфие Думрул, умерла утром [вчера] в своем доме в Джихангире. Фердаг, которой был 81 год, долгое время боролась с болезнями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что похороны состоялись на кладбище Куручешме.
Российским телезрителям актриса запомнилась из-за роли в мелодраме «Королек — птичка певчая».
Фото: РИА Новости