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Рязанцев предупредили о действующих от имени Роспотребнадзора мошенниках
Мошенники предлагают приобрести печатную продукцию, а в случае отказа в ее приобретении — угрожают проведением проверок.

Рязанцев предупредили о действующих от имени Роспотребнадзора мошенниках. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что индивидуальным предпринимателям и юрлицам поступают телефонные звонки якобы от имени сотрудников Роспотребнадзора. Мошенники предлагают приобрести печатную продукцию, а в случае отказа в ее приобретении — угрожают проведением проверок.

Роспотребнадзор напомнил рязанцам о том, что ведомство не распространяет печатную продукцию, в том числе на платной основе.

«От должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Рязанской области не могут поступать предложения подобного характера, а так же иные предложения, связанные со сбором финансовых средств», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора просят рязанцев повысить бдительность. При возникновении подобных ситуаций рекомендуют обращаться в правоохранительные органы и информировать Роспотребнадзор по Рязанской области.