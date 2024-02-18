Рязанцев предупредили о действующих от имени Роспотребнадзора мошенниках. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Отмечается, что индивидуальным предпринимателям и юрлицам поступают телефонные звонки якобы от имени сотрудников Роспотребнадзора. Мошенники предлагают приобрести печатную продукцию, а в случае отказа в ее приобретении — угрожают проведением проверок.
Роспотребнадзор напомнил рязанцам о том, что ведомство не распространяет печатную продукцию, в том числе на платной основе.
«От должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Рязанской области не могут поступать предложения подобного характера, а так же иные предложения, связанные со сбором финансовых средств», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Роспотребнадзора просят рязанцев повысить бдительность. При возникновении подобных ситуаций рекомендуют обращаться в правоохранительные органы и информировать Роспотребнадзор по Рязанской области.