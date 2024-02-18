Россиянам назвали предварительную причину сбоя в работе Telegram

Проблема затронула ряд стран, включая Россию.

Россиянам назвали предварительную причину сбоя в работе Telegram. Об этом сообщили на сайте Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

«Дежурная служба ЦМУ ССОП фиксирует массовый сбой в работе Telegram. Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи заметили сбой в работе Telegram.