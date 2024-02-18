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Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание ипомеи трехцветной
Выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Выращивание ипомеи трехцветной грозит садоводам уголовной ответственностью. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», — передало агентство слова Гаврилова.

Депутат пояснил, что в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные, наркотические вещества. Поэтому если количество этого растения на участке превышает 100 вьюнов, то это будет квалифицироваться как преступление.

Отмечается, что уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Фото: Unsplash