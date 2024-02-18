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Путин объяснил, почему СВО не началась раньше
Об этом президент России заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Владимир Путин ответил на вопрос, почему СВО не началась раньше. Об этом президент России заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, Минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер [Германии] бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же все-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию на Украине вопросом жизни и смерти для России.