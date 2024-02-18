Песков: Путин получил первые доклады об освобождении Авдеевки утром 17 февраля

Первый доклад об освобождении Авдеевки Путин получил в Кремле в 4 часа утра 17 февраля от главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Президент Владимир Путин получил первые доклады об освобождении Авдеевки 17 февраля. Об этом журналистам РЕН ТВ заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, первый доклад об освобождении Авдеевки Путин получил в Кремле в 4 часа утра 17 февраля от главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Представитель Кремля рассказал журналистам, что в следующий раз президенту доложили о полном освобождении Авдеевки и завершении соответствующей операции в 11 утра 17 февраля.

«Накануне, 17 февраля, в 4 утра министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов лично в Кремле докладывали президенту, что операция в Авдеевке близится к завершению. Уже в 11 утра военачальники снова были на докладе у президента», — передал РЕН ТВ слова Дмитрия Пескова.

Отмечается, что по словам пресс-секретаря президента, после обеда Путин заслушал еще один доклад о полном завершении операции по освобождению Авдеевки, а также о том, что войска ВС России полностью контролируют город.

Ранее на Украине объявили об отходе войск из Авдеевки.