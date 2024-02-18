На Камчатке при пожаре погибли двое мужчин

На Камчатке при пожаре погибли двое мужчин. Об этом сообщили в СУ СК по краю.

По предварительным данным ведомства, в субботу, 17 февраля, во время тушения пожара в расселенном четырехэтажном доме по улице Арсеньева обнаружены тела двух мужчин со следами термического воздействия.

Отмечается, что личность одного погибшего установлена. Им оказался 43-летний мужчина без определенного места жительства. Личность второго пока не определена.

Как рассказали в следкоме, причины возгорания устанавливаются, наиболее вероятная — неосторожное обращение с огнем, а именно курение.

«Органом следствия проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования в целях установления точной причины возгорания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следственным отделом организована проверка обстоятельств гибели двух мужчин при пожаре.