«КП»: Ефремов ждет одобрения от семьи погибшего рязанца на выход по УДО

Ефремов ждет одобрения от семьи погибшего рязанца на выход по УДО. Об этом сообщило издание «КП».

"С младшим сыном и вдовой Сергея Захарова на этой неделе общаются близкие друзья Михаила Ефремова. Они обратились к Захаровым за тем, чтобы в случае положительного решения — заручиться письменной поддержкой потерпевшей стороны на заседании суда по УДО. Когда получат ответ от Захаровых — предоставят его жене Михаила Ефремова. Еще в прошлом году Софья на свидании с мужем в колонии определились, что Михаил будет подавать на УДО, когда такая возможность откроется. Материально Миша все возместил. Также он неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего — он уже взрослый парень, женат. Просил прощения у них. Искренние, большие письма", — рассказали изданию актеры, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что сейчас рязанцы Захаровы думают, как им ответить на запрос Ефремова по УДО.

По данным «КП», адвокат актера отказался сообщать детали грядущего ходатайства. Он заявил, что будет обсуждать УДО только с Михаилом Ефремовым.

Напомним, авария с участием актера случилась в июне 2020 года. В результате погиб уроженец Рязани Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии. Все новости сюжета можно прочитать здесь.