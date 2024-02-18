Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Его опубликовали в воскресенье, 18 февраля.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Днем в воскресенье, 18 февраля, на территории Рязанской области ожидается мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега, метель. На дорогах обещают гололедицу, местами снежные заносы.

Кроме того, прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 метров и усиление ветра порывами 12-17 м/с.