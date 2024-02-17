Жительница Шилова зарезала мужчину из-за ревности
В Шилово подозреваемая в убийстве сожителя женщина заключена под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
В Шилово подозреваемая в убийстве сожителя женщина заключена под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
В отношении местной жительницы 1977 года рождения возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, 13 февраля между сожителями произошел конфликт на почве ревности, женщина ударила мужчину ножом в грудь. От полученной раны потерпевший скончался.
Подозреваемая заключена под стражу.
Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.