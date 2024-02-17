В Воронежской области девятилетний мальчик погиб на шведской стенке

В Воронежской области девятилетний мальчик погиб, запутавшись в канате на шведской стенке. Трагедия произошла вечером в пятницу, 16 февраля, в селе Ямном, сообщает РЕН ТВ.

В Воронежской области девятилетний мальчик погиб, запутавшись в канате на шведской стенке. Трагедия произошла вечером в пятницу, 16 февраля, в селе Ямном, сообщает РЕН ТВ.

Мальчик играл на шведской стенке, и в какой-то момент запутался в канате, который обмотался вокруг его шеи. Отец доставил ребенка в больницу, но он скончался, не приходя в сознание.

Проводится проверка.