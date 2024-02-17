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В Старожиловском районе женщина незаконно получала пособие для чернобыльцев
Выяснилось, что она фактически проживала в другом месте. Незаконные выплаты от Пенсионного фонда России составили более 60 тыс. рублей.

В Рязанской области сотрудники полиции в ходе проверки обнаружили мошенничество при получении социального пособия, положенного за проживание в зоне катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 42-летняя женщина несколько лет назад зарегистрировалась в одном из сел Старожиловского района, которое входит в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Женщине назначили социальную выплату. Выяснилось, что она фактически проживала в другом месте. Незаконные выплаты от Пенсионного фонда России составили более 60 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.