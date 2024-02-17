В Сасове разыскивают мужчину, пропавшего в мае 2023 года

В Сасове разыскивается Виктор Ежов 1983 года рождения. О поисках сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

В Сасове разыскивается Виктор Ежов 1983 года рождения. О поисках сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Мужчина ушел из дома 15 мая 2023 года, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-185 см, короткие темно-русые волосы.