В Сасове разыскивают мужчину, пропавшего в мае 2023 года
В Сасове разыскивается Виктор Ежов 1983 года рождения. О поисках сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».
В Сасове разыскивается Виктор Ежов 1983 года рождения. О поисках сообщается в группе поисково-спасательного отряда
Мужчина ушел из дома 15 мая 2023 года, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 175-185 см, короткие темно-русые волосы.
О местоположении пропавшего просят сообщать по телефонам: