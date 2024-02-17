В Рыбном остановили водителя под запрещенными веществами

В Рыбном сотрудники Госавтоинспекции остановили Ford Focus под управлением 20-летнего водителя.

В Рыбном сотрудники Госавтоинспекции остановили Ford Focus под управлением 20-летнего водителя, поведение которого было подозрительным. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы отстранили мужчину от управления машиной и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. По результатам обследования у молодого человека нашли в организме запрещенные вещества.

Составлен административный протокол, водителю грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.