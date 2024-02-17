В Рязанской области 18 февраля днем потеплеет до 0 градусов

Температура воздуха ночью составит -11, -6 градусов, днем -5, -0 градусов.

В Рязанской области в воскресенье, 18 февраля, температура воздуха ночью составит -11, -6 градусов, днем -5, -0 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, метель.

На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 12-17 метров в секунду.