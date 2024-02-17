В Рязани стартовал всероссийский проект «ИнформУИК»

Акция направлена на адресное информирование избирателей о выборах президента России, сообщается на сайте рязанской мэрии.

В Рязани 1081 обходчик из 199 участковых избирательных комиссий приступили к работе. Акция направлена на адресное информирование избирателей о выборах президента России, сообщается на сайте рязанской мэрии.

С 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий постараются дойти до каждого избирателя.

Проект «ИнформУИК» — персональная встреча организаторов выборов с избирателями в процессе поквартирного обхода домов, входящих в состав избирательного участка. Член участковой комиссии попросит ответить на короткие вопросы, а ответы зафиксирует в специальном мобильном приложении, в котором есть сведения об адресах и отдельные сведения об избирателях. Людям расскажут о выборах, о формах и порядке голосования:

все о выборах президента;

о месте избирательного участка;

есть ли вы и ваши родные в списках избирателей;

как проголосовать там, где удобно;

как проголосовать дома.

Члены участковой комиссии готовы ответить на вопросы и помочь принять участие в голосовании наиболее удобным способом.

Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта.