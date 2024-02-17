Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
-8°
Вск, 18
Пнд, 19
-6°
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
9 799
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
10 839
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
17 029
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
16 799
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани стартовал всероссийский проект «ИнформУИК»
Акция направлена на адресное информирование избирателей о выборах президента России, сообщается на сайте рязанской мэрии.

В Рязани 1081 обходчик из 199 участковых избирательных комиссий приступили к работе. Акция направлена на адресное информирование избирателей о выборах президента России, сообщается на сайте рязанской мэрии.

С 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий постараются дойти до каждого избирателя.

Проект «ИнформУИК» — персональная встреча организаторов выборов с избирателями в процессе поквартирного обхода домов, входящих в состав избирательного участка. Член участковой комиссии попросит ответить на короткие вопросы, а ответы зафиксирует в специальном мобильном приложении, в котором есть сведения об адресах и отдельные сведения об избирателях. Людям расскажут о выборах, о формах и порядке голосования:

  • все о выборах президента;
  • о месте избирательного участка;
  • есть ли вы и ваши родные в списках избирателей;
  • как проголосовать там, где удобно;
  • как проголосовать дома.

Члены участковой комиссии готовы ответить на вопросы и помочь принять участие в голосовании наиболее удобным способом.

Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта.