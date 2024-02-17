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В Рязани мужчину задержали за повторное вождение в пьяном виде
Экипаж отдельного батальона ППС полиции патрулировал улицу Чапаева в Канищеве и заметил подозрительную «Ладу Гранта».

Патрульные полицейские остановили рязанца, который подозревается в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Экипаж отдельного батальона ППС полиции патрулировал улицу Чапаева в Канищеве и заметил подозрительную «Ладу Гранта». На машине отсутствовали регистрационные знаки.

От водителя исходил запах спиртного. Житель Михайлова также не смог предъявить водительское удостоверение.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Проверка по базам показала, что михайловец в январе прошлого года уже получал административный штраф за пьяное вождение.

Полицейские составили административные протоколы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.