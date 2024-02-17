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В Рязани 33-летний мужчина угнал минивэн из автосервиса и продал
В полицию обратился 52-летний рязанец и сообщил, что его Chrysler Town & Country пропал.

В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли хищение автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 52-летний рязанец и сообщил, что его Chrysler Town & Country пропал. Правоохранители выяснили, что ранее он отдал минивэн в автосервис. Когда же владелец собрался забрать автомобиль, оказалось, что из мастерской он пропал.

Полицейские установили, что к хищению причастен 33-летний рязанец. Мужчину разыскали и задержали. По предварительной информации, злоумышленник успел продать машину.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о краже, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.