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В Петербурге у автобуса на ходу отвалилось колесо и ударило девушку на остановке
В Санкт-Петербурге девушка попала в больницу после удара по голове колесом, отвалившимся от автобуса. Видео опубликовал портал 78.ru.

В Санкт-Петербурге девушка попала в больницу после удара по голове колесом, отвалившимся от автобуса. Видео опубликовал портал 78.ru.

Инцидент произошел еще 15 февраля на Выборгском шоссе. На кадрах видно, что на ходу у автобуса отваливается колесо и начинает катиться по проезжей части. Позже оно вылетело на обочину и ударило стоявшую на остановке девушку. От удара она потеряла сознание и получила серьезные травмы.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние, перелом нижней стенки глазной орбиты, ушиб грудной клетки и травму ноги. У девушки также сломана нижняя челюсть.