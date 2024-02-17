В Петербурге раскрыли схему продажи похищенного из зоны СВО оружия

В багажнике машины задержанного мужчины было более 20 гранат и взрыватели к ним.

В Санкт-Петербурге силовики вскрыли цепочку незаконного сбыта вооружения, похищенного из зоны проведения специальной военной операции. Об этом в субботу, 17 февраля, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

В багажнике машины задержанного мужчины было более 20 гранат и взрыватели к ним.

По словам источника, контрактник украл 21 гранату и попросил своего однополчанина перевезти их в Санкт-Петербург, чтобы передать другому человеку.

В схему хищения оказались вовлечены три человека. Возбуждены уголовные дела, каждому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.