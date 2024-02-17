Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 17
-8°
Вск, 18
Пнд, 19
-6°
ЦБ USD 92.55 0.73 17/02
ЦБ EUR 99.35 0.94 17/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
9 799
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
10 839
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
17 029
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
16 799
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Омске бабушка напала на спящего внука с молотком
В Омске бабушка набросилась с молотком на своего спящего внука-третьеклассника, сообщает SHOT. Мальчик находится в реанимации с травмами головы.

В Омске бабушка набросилась с молотком на своего спящего внука-третьеклассника, сообщает SHOT. Мальчик находится в реанимации с травмами головы.

Сообщается, что семья готовилась к завтраку. Утром родители были на кухне, а их девятилетний сын не просыпался. Родители услышали стоны из комнаты, прибежали и увидели, как 57-летняя бабушка стоит над кроватью внука и бьет его молотком по голове. Родители отобрали инструмент, оказали сыну первую помощь и вызвали скорую.

В этот момент пожилая женщина схватила нож и ранила себя в шею, а потом напала на 86-летнюю бабушку, свою мать. Когда она выбежала из квартиры, ее задержали прибывшие полицейские.

Внук и виновница находятся в реанимации, прабабушка мальчика с травмами также под присмотром медиков.

Также уточняется, что ранее женщина не отличалась неадекватным поведением.