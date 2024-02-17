В Омске бабушка напала на спящего внука с молотком

В Омске бабушка набросилась с молотком на своего спящего внука-третьеклассника, сообщает SHOT. Мальчик находится в реанимации с травмами головы.

В Омске бабушка набросилась с молотком на своего спящего внука-третьеклассника, сообщает SHOT. Мальчик находится в реанимации с травмами головы.

Сообщается, что семья готовилась к завтраку. Утром родители были на кухне, а их девятилетний сын не просыпался. Родители услышали стоны из комнаты, прибежали и увидели, как 57-летняя бабушка стоит над кроватью внука и бьет его молотком по голове. Родители отобрали инструмент, оказали сыну первую помощь и вызвали скорую.

В этот момент пожилая женщина схватила нож и ранила себя в шею, а потом напала на 86-летнюю бабушку, свою мать. Когда она выбежала из квартиры, ее задержали прибывшие полицейские.

Внук и виновница находятся в реанимации, прабабушка мальчика с травмами также под присмотром медиков.

Также уточняется, что ранее женщина не отличалась неадекватным поведением.