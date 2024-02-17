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В Новосибирске выбросившая младенца мать хотела скрыть беременность
22-летняя жительница Новосибирска, которая выбросила новорожденного младенца в пакете в мусорный бак, призналась, что хотела скрыть свою беременность и роды от родителей.

22-летняя жительница Новосибирска, которая выбросила новорожденного младенца в пакете в мусорный бак, призналась, что хотела скрыть свою беременность и роды от родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ребенок родился утром 15 февраля. Чтобы скрыть это от родителей, на следующее утро мать завернула его в одеяло и положила в мусорный бак недалеко от своего дома.

Через два часа ребенка нашел 36-летний местный житель, отнес к себе в квартиру и вызвал медиков.

Младенца госпитализировали с общим переохлаждением. Сейчас он в удовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что новорожденного ребенка нашли в пакете во дворе дома в Железнодорожном районе. Девушке предъявили обвинение в покушении на убийство новорожденного ребенка.