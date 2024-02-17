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В Клепиковском районе в аварии пострадали пять человек
В Клепиковском районе в пятницу, 16 февраля, примерно в 8:57, на 436-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись две легковушки. Пять человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Клепиковском районе в пятницу, 16 февраля, примерно в 8:57, на 436-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись две легковушки. Пять человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, столкнулись Volkswagen Touran под управлением 40-летнего москвича и ВАЗ 2107 под управлением 72-летнего жителя Клепиковского района. В результате происшествия водителю, 45- и 64-летним пассажирам «семерки», а также 65- и 64-летним пассажирам иномарки потребовалась помощь врачей.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ДТП.