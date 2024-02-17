В Клепиковском районе фура вылетела на обочину

Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в субботу, 17 февраля.

В Клепиковском районе в ДТП попала фура. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в субботу, 17 февраля.

«На злосчастном участке Кобылинка — Тума фура ушла в обочину. О каких безопасных дорогах может идти речь?» — сообщается в посте.

В аварии пострадавших не зарегистрировано, сообщается в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.