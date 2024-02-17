В Канищеве мужчина выпал с балкона многоэтажки
В Рязани в субботу, 17 февраля, между 15:00 и 16:00 в доме на улице Бирюзова произошло ЧП. С балкона 12-этажного дома выпал мужчина и разбился насмерть.
В Рязани в субботу, 17 февраля, между 15:00 и 16:00 в доме на улице Бирюзова произошло ЧП. С балкона 12-этажного дома выпал мужчина и разбился насмерть, сообщает
Мужчина упал на козырек подъезда на уровне второго этажа.
Личность погибшего установлена, это рязанец 1989 года рождения, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Московский следственный отдел проводит доследственную проверку.
По словам жильцов дома, это не первое подобное происшествие.