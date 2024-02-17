На Ставрополье в ДТП погибли три человека

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском округе Ставропольского края. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировском округе Ставропольского края. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

ДТП произошло в пятницу, 16 февраля, около 21:00. По неустановленным пока причинам столкнулись движущиеся навстречу ВАЗ-21124 и «Лада Гранта». От полученных травм на месте погибли три пассажира «двенадцатой», жители КБР. Обоих водителей и пассажира «Гранты» доставили в больницу с серьезными травмами.

За рулем ВАЗ-21124 был 26-летний житель КБР, три дня назад его привлекли к административной ответственности за управление в состоянии опьянения. За рулем «Лады» был 34-летний житель Кировского округа.

Проводится проверка.