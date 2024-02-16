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Жителя Рязанской области приговорили к исправительным работам за долг по алиментам
Его долг составил более 27 тысяч рублей.

Жителя Рязанской области приговорили к исправительным работам за долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, 51-летний житель Сасова не платил алименты своим детям и отказался от добровольной помощи им. Его долг составил более 27 тысяч рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% ежемесячно в доход государства из заработной платы.