В уссурийском детском саду воспитательница вытолкала ребенка за дверь

В уссурийском детском саду воспитательница вытолкала ребенка из спальной комнаты. Видео выложили в группе «Плохие новости».

Уточняется, что мальчик не мог уснуть во время тихого часа. Тогда сотрудница садика попыталась его уложить силой, а когда не получилось — вытолкала его за дверь. У ребенка остались синяки и ссадины.

Родители ребенка обратились в полицию.

Отмечается, что у мальчика имеется задержка речевого развития и ему требуется индивидуальный подход.