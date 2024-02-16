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В уссурийском детском саду воспитательница вытолкала ребенка за дверь

В уссурийском детском саду воспитательница вытолкала ребенка из спальной комнаты. Видео выложили в группе «Плохие новости».

Уточняется, что мальчик не мог уснуть во время тихого часа. Тогда сотрудница садика попыталась его уложить силой, а когда не получилось — вытолкала его за дверь. У ребенка остались синяки и ссадины.

Родители ребенка обратились в полицию.

Отмечается, что у мальчика имеется задержка речевого развития и ему требуется индивидуальный подход.