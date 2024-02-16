В Тюменской области мужчина зарубил женщину топором из-за оскорбления

В Тюменской области мужчина зарубил женщину топором из-за оскорбления. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы.

Предварительно преступник избил знакомую, а затем нанес не менее 14 ударов топором.

Из материалов дела следует, что мужчина несколько раз пытался успокоить потерпевшую, но та продолжала его обзывать.

После убийства злоумышленник пытался свалить вину на другую женщину, которая находилась в этот вечер в доме.