Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
-9°
Сбт, 17
-7°
Вск, 18
ЦБ USD 91.82 0.39 16/02
ЦБ EUR 98.41 0.6 16/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
9 141
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
10 169
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
16 355
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
16 163
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Турции заявили, что Зеленскому нужно пересмотреть запрет переговоров с Россией
Отмечается, что время работает против Украины.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пересмотреть введенный им ранее запрет на проведение переговоров с Россией: время работает против Украины, так как помощь США сокращается и вызывает нехватку боеприпасов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Эксперт напомнил, что США предоставили Украине финансовую помощь на сумму 75,4 миллиардов долларов с 2022 года по настоящее время. «Если США сократят финансовую помощь, это вызовет нехватку боеприпасов в украинской армии. Давнее увеличение Россией своих производств боеприпасов даст серьезные преимущества. Армия, имеющая проблемы с боеприпасами, не может сражаться, какой бы хорошо подготовленной она ни была, и вынуждена отступить. У президента Зеленского еще есть время пересмотреть свое решение о запрете мирных переговоров, время работает против Украины», — сказал собеседник агентства.