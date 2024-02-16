В Турции заявили, что Зеленскому нужно пересмотреть запрет переговоров с Россией

Отмечается, что время работает против Украины.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пересмотреть введенный им ранее запрет на проведение переговоров с Россией: время работает против Украины, так как помощь США сокращается и вызывает нехватку боеприпасов, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Эксперт напомнил, что США предоставили Украине финансовую помощь на сумму 75,4 миллиардов долларов с 2022 года по настоящее время. «Если США сократят финансовую помощь, это вызовет нехватку боеприпасов в украинской армии. Давнее увеличение Россией своих производств боеприпасов даст серьезные преимущества. Армия, имеющая проблемы с боеприпасами, не может сражаться, какой бы хорошо подготовленной она ни была, и вынуждена отступить. У президента Зеленского еще есть время пересмотреть свое решение о запрете мирных переговоров, время работает против Украины», — сказал собеседник агентства.