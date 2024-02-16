В Шиловском районе сгорел аварийный дом, который подлежал сносу с 2017 года

Инцидент произошел 15 февраля в деревне Ибредь Шиловского района. Сгорел дом, который признан аварийным и подлежащим под снос с 2017 года.

В Шиловском районе сгорел аварийный дом, который подлежал сносу с 2017 года. Об этом сообщили рязанцы в комментариях под постом Павла Малкова.

Инцидент произошел 15 февраля в деревне Ибредь Шиловского района. Сгорел дом, который признан аварийным и подлежащим под снос с 2017 года.

«Сколько не ходили, сколько не писали, на нас всем наплевать. Ну, дождались, что выгорел полностью! Как дальше жить? Может, кто-то обратит на нас внимание», — написала женщина.