В Севастополе от потери крови после ранения умер выпускник рязанского училища ВДВ

Полковник Магомедали Магомеджанов погиб в ночь на 14 февраля. Он умер от потери крови после тяжелого ранения, полученного в боях на Украине.

В Севастополе от потери крови после ранения умер выпускник рязанского училища ВДВ. Об этом сообщил руководитель военно-патриотического центра «Сатурн» Евгений Бразилец.

Полковник Магомедали Магомеджанов погиб в ночь на 14 февраля. Он умер от потери крови после тяжелого ранения, полученного в боях на Украине.

Ранее военный был командиром 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного Флота. На СВО он занимал должность замкомандующего 18-й армии.

Магомеджанов был выпускником Рязанского воздушно-десантного командного училища.