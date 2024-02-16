В Рязанской области «Шевроле» столкнулся с грузовиком

В Клепиковском районе 15 февраля случилось ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Инцидент произошел в 16:00 на 437 километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». 23-летний житель Касимова за рулем Chevrolet Aveoврезался с грузовиком Shacman, за рулем которого находился 61-летний жителя Владимирской области.

В результате происшествия водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшему потребовалась медпомощь.