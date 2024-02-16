В Рязанской области за год изъяли 300 килограммов молочных продуктов

В основном, у товаров не было необходимых документов и маркировки.

В 2023 году в Рязанской области сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота более 300 килограммов молочных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В основном, у товаров не было необходимых документов и маркировки. Некоторые партии были просроченными.

В 2023 году управление взяло 2 176 проб молока и молочной продукции. 1,1% не соответствовал нормам.

ГМО, антибиотиков проверяющие в пробах не нашли.