В Рязанской области за год изъяли 300 килограммов молочных продуктов
В основном, у товаров не было необходимых документов и маркировки.
В 2023 году в Рязанской области сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота более 300 килограммов молочных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В основном, у товаров не было необходимых документов и маркировки. Некоторые партии были просроченными.
В 2023 году управление взяло 2 176 проб молока и молочной продукции. 1,1% не соответствовал нормам.
ГМО, антибиотиков проверяющие в пробах не нашли.