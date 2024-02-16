В Рязанской области с 19 февраля изменится расписание некоторых пригородных поездов

С 19 февраля в связи с ремонтными работами на перегоне «Рыбное-Дягилево» изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях.

В Рязанской области с 19 февраля изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

С 19 февраля в связи с ремонтными работами на перегоне «Рыбное-Дягилево» изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях.

19, 21-22, 25-29 февраля, 1 и 4 марта у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями «Рязань-1», «Рыбное», «Дивово», «Голутвин», «Узуново», «Москва-Пассажирская-Казанская», а также «Рязань-2 — Ряжск «изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.