Полицейские за день оштрафовали более 20 рязанцев в ходе рейда «Чистые стекла»
За данное нарушение водителя грозит штраф в размере 500 рублей.
Полицейские за день оштрафовали более 20 рязанцев в ходе рейда «Чистые стекла». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В пятницу, 16 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят комплексные мероприятия «Чистые стекла». В рамках мероприятия выявляются транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
За данное нарушение водителя грозит штраф в размере 500 рублей.
«За короткое время с начала мероприятия выявлено более двадцати таких нарушений. Нарушители привлечены к ответственности. Комплексные мероприятия продолжаются», — написали в сообщении.
Напомним, что данный рейд будет проводиться до 23 февраля.