Полицейские за день оштрафовали более 20 рязанцев в ходе рейда «Чистые стекла»

За данное нарушение водителя грозит штраф в размере 500 рублей.

Полицейские за день оштрафовали более 20 рязанцев в ходе рейда «Чистые стекла». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят комплексные мероприятия «Чистые стекла». В рамках мероприятия выявляются транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За данное нарушение водителя грозит штраф в размере 500 рублей.

«За короткое время с начала мероприятия выявлено более двадцати таких нарушений. Нарушители привлечены к ответственности. Комплексные мероприятия продолжаются», — написали в сообщении.

Напомним, что данный рейд будет проводиться до 23 февраля.