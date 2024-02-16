В Рязанской области полицейские проведут массовые рейды

В пятницу и выходные дни.

В пятницу и выходные дни в Рязанской области полицейские проведут массовые рейды, направленные на пресечение различных нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге.

Если вы стали свидетелем грубого нарушения водителем транспортного средства правил дорожного движения, необходимо позвонить по номеру 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте.