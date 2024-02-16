В Рязани на улице Мюнстерской остановили пьяного водителя

Мужчине грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет.

В Рязани на улице Мюнстерской остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел ночью 16 февраля. Полицейские заметили Lexus, который неуверенно передвигался по парковке и при остановке уперся в металлическое ограждение. Вместо того, чтобы включить задний ход и немного отъехать, водитель стал пытаться продолжить движение вперед.

Выяснилось, что за рулем машины находился 40-летний житель Рязани. Во время проверки документов у сотрудников возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы ДПС доставили рязанца в медицинское учреждение. Проведенным освидетельствованием установлено, что в организме мужчины содержался алкоголь — 0,281 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции составили на него административный протокол. Мужчине грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок до двух лет.