В Росздравнадзоре сообщили о гибели 88-летнего рязанца, которого отказалась госпитализировать бригада «скорой»

Проводится проверка.

В Росздравнадзоре сообщили о гибели 88-летнего рязанца, которого отказалась госпитализировать бригада «скорой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области выясняет причины смерти 88-летнего мужчины, которого, по сообщениям СМИ, бригада скорой помощи отказалась госпитализировать в больницу с признаками инсульта», — написали в сообщении.