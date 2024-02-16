В Росздравнадзоре сообщили о гибели 88-летнего рязанца, которого отказалась госпитализировать бригада «скорой»
Проводится проверка.
В Росздравнадзоре сообщили о гибели 88-летнего рязанца, которого отказалась госпитализировать бригада «скорой». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области выясняет причины смерти 88-летнего мужчины, которого, по сообщениям СМИ, бригада скорой помощи отказалась госпитализировать в больницу с признаками инсульта», — написали в сообщении.