В Ростовской области умер мальчик после выпитой жидкости из найденной бутылки

В Ростовской области скончался двухлетний мальчик после выпитой жидкости. Об этом пишет РЕН ТВ.

Трагедия произошла еще в октябре 2023 года. Ребенок был на прогулке в селе Песчанокопское. Когда малыш остался без присмотра, он заметил на земле бутылку с жидкостью, взял и выпил ее. Позже оказалось, что это было средство для чистки труб с щелочью в составе.

Ребенка доставили в больницу, однако 2 декабря он умер.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.