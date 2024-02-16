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В Подмосковье женщина ударила ножом пассажира электрички

В Подмосковье женщина ударила кухонным ножом пассажира электрички. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 16 февраля.

По словам потерпевшего, подозреваемая поссорилась с другим пассажиром и распылила ему в лицо содержимое перцового баллончика. В вагоне стало трудно дышать. Потерпевший сделал замечание. В ответ она схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Мужчину госпитализировали с открытой раной.

«Другие пассажиры не пострадали. На безопасность движения поездов данный факт не повлиял», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.