В Новосибирской области мужчина получил 10 лет колонии за поджег знакомой

В Новосибирской области суд вынес мужчине наказание за покушение на убийство. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел весной 2023 года. Мужчиной поссорился со своей 21-летней знакомой. Он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Девушку госпитализировали. Врачи диагностировали значительные ожоги тела (лица, шеи и груди).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему десять лет колонии строгого режима.