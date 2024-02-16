В мэрии предложили создать собственную управляющую компанию на улице Почтовой в Рязани

Отмечается, что такая мера позволит более эффективно решать вопросы охраны общественного порядка и вывоза мусора.

В мэрии предложили создать собственную управляющую компанию на улице Почтовой в Рязани. Об этом сообщает сайт администрации города.

В среду, 14 февраля, замглавы администрации Светлана Горячкина провела встречу с предпринимателями, владеющими кафе на улице Почтовой. На ней обсуждался вопрос создания собственной управляющей компании на улице.

Горячкина отметила, что такая мера позволит более эффективно решать вопросы охраны общественного порядка и вывоза мусора.