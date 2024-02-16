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В Иркутской области мужчина на охоте застрелил своего напарника

В Иркутской области мужчина во время охоты выстрелил в пушного зверя, а убил своего напарника. Как стало известно РЕН ТВ, 51-летний Александр отправился к заливу вместе с 48-летним Константином.

«Около полудня мужчина заметил „зверя“ и выстрелил в лесной массив из карабина „Вепрь“. Но охотник случайно попал в своего товарища», — пояснил источник.

Пострадавший охотник в скором времени скончался — его друг подхватил тело и вывез труп из леса.

Возбуждено уголовное дело.