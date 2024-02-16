В Иркутске девушка зарезала возлюбленного на почве ревности

В Иркутске девушка зарезала возлюбленного на почве ревности. Об этом сообщают «Плохие новости».

Отмечается, что Милена работала стриптизершей и вела довольно разгульный образ жизни. При этом она постоянно ревновала мужчину. Во время очередной ссоры преступница ударила Сергея ножом в грудь. От ранения молодой человек скончался.

После этого ревнивица попыталась сымитировать самоубийство. Она порезала вены, но при этом напилась таблеток для усиления свертываемости крови.

Полиция отправила ее под домашний арест.