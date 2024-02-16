В Челябинской области в лесу обнаружили труп егеря с огнестрельным ранением

В Челябинской области в лесу обнаружили труп егеря с огнестрельным ранением. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

По данным агентства, погибший работал егерем в Куватальском охотничьем хозяйстве. Его труп обнаружили в лесном массиве около деревни Бадажи. На теле имелось огнестрельное ранение.