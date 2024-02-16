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В ЦБ допустили введение плавающих ставок по кредитам для состоятельных клиентов
Заявление сделала во время пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Центральный Банк России допустил рассмотрение возможности введения плавающих ставок по кредитам для состоятельных клиентов. Об этом пишет ТАСС.

Заявление сделала во время пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Посмотреть, что возможность плавающих ставок ввести для состоятельных клиентов, очень состоятельных заемщиков, у которых высокие доходы, если они хотят взять на себя процентный риск, ну, может быть, и можно позволить, но для большинства граждан, на мой взгляд, нужно вводить ограничения», — сказала она.