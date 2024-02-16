В Бурятии задержали восьмиклассника с топором на входе в школу

В Бурятии задержали учащегося восьмого класса, который хотел пройти в школу с топором. Об этом сообщила Baza.

Инцидент случился в селе Михайловка днем 15 февраля. 14-летний подросток пришел в школу с топором, держа его в руках. Охранник заметил опасный предмет и отнял его у мальчика. Правда, случилось это не сразу, потому что школьник сопротивлялся.

Подросток планировал использовать топор для разборок с девятиклассником, который забрал у него вейп и заявил, что не отдаст, потому что якобы потерял.

Известно, что восьмиклассник стоит на учете в ПДН, однако в последнее время он стал прилежным учеником, так как в ближайшее время его будут судить из-за кражи.