В Амурской области трехлетний ребенок сгорел в закрытой квартире

В Благовещенске Амурской области во время пожара погиб ребенок, пишет РЕН ТВ .

Инцидент произошел днем 3 февраля. 24-летняя женщина оставила своего сына в квартире, заперла дверь и ушла. Через какое-то время в жилище начался пожар.

Сотрудники МЧС вынесли из квартиры трехлетнего мальчика с тяжелыми ожогами тела и доставили в больницу. Спасти жизнь мальчика медики не смогли.

Возбуждено уголовное дело за оставление человека в опасности (статья 125 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).